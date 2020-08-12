Готовность автодороги "Таврида" в Крыму сейчас составляет 95%. Рабочее движение по трассе запланировано на сентябрь, а официальное ее открытие — на декабрь этого года.

"Движение по всем четырем полосам дороги будет открыто в сентябре. Сейчас выполнено 95 процентов строительства. На нескольких участках дороги открыто движение по двум полосам, некоторые развязки пока закрыты", — сообщили в Росавтодоре.

"Таврида" — четырехполосная автотрасса, протяженностью 250,7 км. Она станет основой для развития новой крымской транспортной системы.

"Трасса первой технической категории. Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя — менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа.

Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км)", — проинформировало Министерство транспорта Крыма.