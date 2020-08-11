Бизнес просит Путина продлить выплаты субсидий

В некоторых регионах России ограничительные меры были продлены на июнь и июль. А вот субсидии бизнесу на сохранение занятости в эти месяцы предусмотрены не были.

Сохранить их для малого и среднего бизнеса президента попросил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Для предприятий, деятельность которых была приостановлена в июне и июле, прямые субсидии на выплату заработной платы на федеральном уровне не предусмотрены", — говорится в тексте письма, направленного Владимиру Путину.

Титов отмечает, что в июне из-за продлённых ограничений не работали порядка 350 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В июле их было почти в два раза меньше — 188 тысяч. Продление выплаты поможет сохранить работу для 1,2 миллиона человек. На это требуется выделить из бюджета 22 миллиарда рублей.

Как следует из письма бизнес-омбудсмена, выплата субсидий, которые были направлены на зарплаты сотрудников в размере одного МРОТ, стала одной из самых востребованных мер поддержки.