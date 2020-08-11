Соглашения о создании временных рабочих мест Минтруд РФ заключил с 79 регионами страны. На это из резервного фонда кабмина выделили 4 млрд рублей.
"Перечень субъектов РФ по созданию временных рабочих мест сформирован на основе мониторинга ситуации на рынке труда с учётом региональных особенностей, а также потребности региона в федеральном софинансировании. Более 90% регионов вошли в программу создания временных рабочих мест", — сказала замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.
4 млрд рублей из резервного фонда помогут компенсировать часть расходов предприятий на зарплаты сотрудникам. Роструд будет вести контроль за целевым использованием средств.
"Наибольший объем субсидий предоставляется Свердловской и Ростовской областям, республикам Татарстан и Башкортостан, Пермскому и Краснодарскому краям. Перечень временных рабочих мест и общественных работ формируют местные власти, исходя из потребностей региона. Выплаты по временному трудоустройству на общественных работах составляют не более 3 месяцев", — уточнили в Минтруда.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.