Временные рабочие места создадут в большинстве регионов России

Соглашения о создании временных рабочих мест Минтруд РФ заключил с 79 регионами страны. На это из резервного фонда кабмина выделили 4 млрд рублей.

"Перечень субъектов РФ по созданию временных рабочих мест сформирован на основе мониторинга ситуации на рынке труда с учётом региональных особенностей, а также потребности региона в федеральном софинансировании. Более 90% регионов вошли в программу создания временных рабочих мест", — сказала замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

4 млрд рублей из резервного фонда помогут компенсировать часть расходов предприятий на зарплаты сотрудникам. Роструд будет вести контроль за целевым использованием средств.