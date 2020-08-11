Скоро могут отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья эконом-класса в 2020 году, полагают юристы.
"Отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году могут при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру с использованием льготной ипотеки. С такой инициативой Общероссийский народный фронт обратился в Минстрой и Минэкономразвития.
Инициатива может найти поддержку в правительстве. Отмена НДФЛ с продажи недвижимости, срок владения которой меньше трех (пяти) лет, могла бы стать отличным подспорьем для россиян, которые хотели бы улучшить жилищные условия", — рассказал ведущий юрист объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.
По мнению юриста, многие молодые семьи рады бы улучшить жилищные условия, но обязанность платить НДФЛ их останавливает. Эти покупатели будут ждать, пока не выйдет срок, а это может случиться лишь через четыре года.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.