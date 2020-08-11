Скоро могут отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья эконом-класса в 2020 году, полагают юристы.

"Отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году могут при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру с использованием льготной ипотеки. С такой инициативой Общероссийский народный фронт обратился в Минстрой и Минэкономразвития.

Инициатива может найти поддержку в правительстве. Отмена НДФЛ с продажи недвижимости, срок владения которой меньше трех (пяти) лет, могла бы стать отличным подспорьем для россиян, которые хотели бы улучшить жилищные условия", — рассказал ведущий юрист объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.