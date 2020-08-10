Бизнесмены в РФ подали 180 жалоб на срывы оплаты госконтрактов

Надзорные органы рассмотрели более 180 жалоб предпринимателей на несвоевременную оплату работ и поставок товаров по госконтрактам и договорам с госкомпаниями.

Об этом сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова со ссылкой на письмо первого замгенпрокурора Александра Буксмана.

"По результатам настоящей проверки прокурорами 19 регионов страны внесено 30 представлений, возбуждено 11 административных дел по статье "Нарушение срока и порядка оплаты при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд", один материал направлен в правоохранительные органы для уголовно-правовой оценки действий должностных лиц. Благодаря принятым мерам погашено почти 27 млн рублей задолженности перед предпринимателями", — написал Буксман.

В целом после вмешательства надзорных органов в первом полугодии этого года погашена задолженность заказчиков перед бизнесменами, это более 16,5 млрд рублей.