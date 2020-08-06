Интернет-продавцы объяснили, почему в два раза подорожает доставка

Доставка товаров населению может значительно подорожать "благодаря" новым нормативным актам. Новые нормы СанПиНов по предоставлению услуг населению находятся на утверждении в Роспотребнадзоре, узнали представители интернет-торговли.
По мнению продавцов, ныне действующие нормы вполне обеспечивают современные требования безопасности.
"И бытовая химия, и продовольственные продукты производятся, а также упаковываются с учётом всех современных требований по безопасности, сохранению целостности тары при транспортировке. Раздельная транспортировка бытовой химии и продуктов питания приведёт к дополнительным расходам: придётся использовать различный транспорт при перевозке сборных грузов от поставщиков в магазины, — рассказал "Известиям" представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.
Другой представитель интернет-торговли подсчитал, насколько может подорожать доставка товаров населению.
"Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза. В итоге стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300-350 рублей", — полагает президент Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов.
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