Интернет-продавцы объяснили, почему в два раза подорожает доставка

Доставка товаров населению может значительно подорожать "благодаря" новым нормативным актам. Новые нормы СанПиНов по предоставлению услуг населению находятся на утверждении в Роспотребнадзоре, узнали представители интернет-торговли.

По мнению продавцов, ныне действующие нормы вполне обеспечивают современные требования безопасности.

"И бытовая химия, и продовольственные продукты производятся, а также упаковываются с учётом всех современных требований по безопасности, сохранению целостности тары при транспортировке. Раздельная транспортировка бытовой химии и продуктов питания приведёт к дополнительным расходам: придётся использовать различный транспорт при перевозке сборных грузов от поставщиков в магазины, — рассказал "Известиям" представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

Другой представитель интернет-торговли подсчитал, насколько может подорожать доставка товаров населению.