Новый российский пистолет "Удав" способен пробить бронежилет

Стали известны технические характеристики пистолета "Удав", серийное производство которого началось в ЦНИИТОЧМАШ (структура госкорпорации "Ростех").

"В конструкции "Удава" использованы изобретения, обеспечивающие пистолету ряд преимуществ в сравнении с одноклассниками: CZ, Glock, Walther, Colt и другими", — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В магазин "Удава" помещаются 18 патронов, это на 10 штук больше, чем в пистолете Макарова. Новое стрелковое оружие оснащено двумя видами патронов — повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули. Причём первый вид патронов способен пробить даже бронежилет.

"Патрон повышенной пробиваемости способен пробивать бронежилет второго класса защиты, в том числе тканевый, на большей дальности, чем аналоги, и обеспечивать высокое убойное действие. В конструкции второго патрона, несмотря на увеличенную массу, удалось уменьшить скорость полёта пули, что значительно снижает уровень звука выстрела", — говорится в пресс-релизе.

Новое стрелковое оружие прошло госиспытания, его рекомендовали к принятию на вооружение в российскую армию.