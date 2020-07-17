Два российских банка лишились лицензии

Московский Проминвестбанк и банк "Кузнецкий мост" остались без лицензий. Права вести банковские операции их лишил Центральный банк России.

У обеих кредитных организаций лицензию забрали из-за добровольной ликвидации.

"Основанием для аннулирования лицензии у АКБ "Проминвестбанк" (ПАО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации. Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 17 июля 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации банк "Кузнецкий мост" акционерное общество банк "Кузнецкий мост"", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Центробанка.

Банки готовы исполнить все требования кредиторов. По оценке экспертов, имущества у них для этого достаточно.

Ранее "Правда.Ру" писала, что руководство Татфондбанка подозревают в растрате 41 миллиарда рублей. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статьям о растрате, подделке финансовых документов, преднамеренном банкротстве и злоупотреблениях полномочиями.