Руководство Татфондбанка подозревают в растрате 41 млрд рублей

Следственный комитет России по Республике Татарстан в отношении должностных лиц из числа руководства ПАО "Татфондбанк" возбудил уголовное дело по статьям о растрате, подделке финансовых документов, преднамеренном банкротстве и злоупотреблениях полномочиями.

Дело возбуждено по заявлению представителей Агентства страхования вкладов, которые в течение трех лет занимались управлением обанкротившегося Татфондбанка.

"По версии следствия, в 2015–2016 гг. должностные лица из руководства Татфондбанка совершили ряд действий, которые привели к ухудшению финансового положения учреждения. В результате этих действий банку был причинен ущерб в размере более 41,2 млрд рублей. При этом в 2017 году у банка была отозвана лицензия, а сам он признан банкротом", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Также в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело бывшего председателя правления Татфондбанка, бывшего депутата Госсовета Республики Татарстан Роберта Мусина. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшими ущерб на 53 млрд рублей.

"Кроме того, на завершающем этапе находится расследование уголовного дела в отношении пяти бывших сотрудников "ИК "ТФБ Финанс", похитивших средства 1739 граждан на сумму более 2,3 млрд рублей и обративших их в распоряжение Татфондбанка и подконтрольных юрлиц", — уточнили в СК РФ.

В настоящий момент идет процедура ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела, его объем составляет 534 тома.

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