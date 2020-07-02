Перевести деньги от юридического лица физическому в России стало проще. Банки запустили новый сервис.
Благодаря ему средства можно перевести по номеру телефона. Услуга доступна клиентам банков, которые подключились к системе быстрых платежей.
До недавнего времени переводить деньги по номеру телефона между собой могли только физические лица. Пользоваться расширенным сервисом могут клиенты банков ВТБ, "Русский стандарт", Райффайзенбанк, Росбанк и Московский кредитный банк.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что несколько российских банков заявили, что не будут блокировать карты, срок действия которых истек. Так, в Сбербанке отметили, что россиянам нужно дать время на перевыпуск карт, а также на то, чтобы их забрать. Карты с истекшим сроком действия будут активны до конца июля.
Кредиты в банке ВТБ стали выгоднее. С 26 июня кредитная организация снизила ставку по займам. Минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составляет теперь 7,5% годовых. Спецпредложение действует до 31 августа. В кредит на таких условиях можно взять сумму от 50 тысяч рублей до пяти миллионов рублей.
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