Юрлица смогут переводить деньги гражданам по номеру телефона

Перевести деньги от юридического лица физическому в России стало проще. Банки запустили новый сервис.

Благодаря ему средства можно перевести по номеру телефона. Услуга доступна клиентам банков, которые подключились к системе быстрых платежей.

До недавнего времени переводить деньги по номеру телефона между собой могли только физические лица. Пользоваться расширенным сервисом могут клиенты банков ВТБ, "Русский стандарт", Райффайзенбанк, Росбанк и Московский кредитный банк.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что несколько российских банков заявили, что не будут блокировать карты, срок действия которых истек. Так, в Сбербанке отметили, что россиянам нужно дать время на перевыпуск карт, а также на то, чтобы их забрать. Карты с истекшим сроком действия будут активны до конца июля.

Кредиты в банке ВТБ стали выгоднее. С 26 июня кредитная организация снизила ставку по займам. Минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составляет теперь 7,5% годовых. Спецпредложение действует до 31 августа. В кредит на таких условиях можно взять сумму от 50 тысяч рублей до пяти миллионов рублей.