Несколько российских банков не будут блокировать просроченные карты

В связи с выходом из режима самоизоляции российские банки могут перестать обслуживать карты, у которых истек срок действия. Однако, не все банки готовы к их блокировке.

Так, в Сбербанке считают, что людям нужно время для того, чтобы их перевыпустить и забрать.