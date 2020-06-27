В связи с выходом из режима самоизоляции российские банки могут перестать обслуживать карты, у которых истек срок действия. Однако, не все банки готовы к их блокировке.
Так, в Сбербанке считают, что людям нужно время для того, чтобы их перевыпустить и забрать.
"В связи с постепенным выходом регионов из самоизоляции не все клиенты банка еще забрали свои карты. Карты с истекшим сроком действия будут действовать до конца июля", — заявили в Сбербанке.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.