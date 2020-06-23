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Почти 1,4 тысячи бизнесменов Москвы освободили от аренды

Экономика

Больше пяти тысяч организаций Москвы получили отсрочку по налогам. Еще 26 тысяч компаний смогут заплатить торговый сбор не сейчас, а позднее.

Аренду не придется платить 1,4 тысячи предпринимателей, которые занимают городскую недвижимость.

"Всего помощью воспользовались уже 36 тысяч предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, в которых работают 770 тысяч человек. Эти компании могут направить высвободившиеся средства на выполнение обязательств перед своими сотрудниками и на поддержку своего бизнеса", — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чаще всего за помощью обращаются экспортеры. Грантов и субсидий выдано уже на сумму более 200 миллионов рублей. Их получат 90 компаний. Заявки продолжают поступать. Сейчас их на рассмотрении находится около полутора тысяч. Общая сумма возможных выплат составляет 2,7 миллиона рублей.

Поддержку также получили 3,5 тысячи торговых предприятий, 560 спортивных организаций, 340 образовательных и бытовых организаций и другие предприятия.

Ранее "Правда.Ру" писала, что столичные работодатели активно ищут новых сотрудников. Больше всего предложений о работе размещают фитнесс-центры, спортивные клубы, салоны красоты.

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