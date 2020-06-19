Работодатели Москвы ищут новых сотрудников

Московские работодатели начали набирать новых сотрудников. Число вакансий за неделю выросло на 8,6%.

Больше всего предложений о работе размещают фитнесс-центры, спортивные клубы, салоны красоты. В этих сферах число вакансий выросло на 66%. Начал восстанавливаться и туристический бизнес. В этой сфере, гостиницах, ресторанах и кафе вакансий стало на 42% больше.

"В Москве и Московской области за вторую неделю июня число открытых работодателями новых рабочих мест увеличилось на 8,6 процента. Это на 3,6 процента больше, чем в среднем по России. За вторую неделю июня среднесуточный оборот отраслей, которые сильнее всего затронул кризис, вырос в среднем на 21,3% по сравнению с предыдущей неделей, оборот малых и средних предприятий города — на 6,7%. Оборот туристического сектора увеличился более чем на 59%, сферы бытовых услуг — в два раза, общественного питания — на 12,2%", — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что сборы налогов с зарплат россиян упали на 23%. Таковы итоги апреля.