Сборы налогов с зарплат россиян сократились почти на 23%

Специалисты компании FinExpertiza проанализировали собираемость налогов с заработных плат россиян. В результате выяснилось, что по итогам апреля данный показатель упал на 23%.

В марте общая сумма НДФЛ с заработных плат составила 355,9 млрд рублей, а в апреле 273,4 млрд рублей.

Аналитики компании напоминают, что размер НДФЛ на время пандемии не менялся и составляет все те же 15%. Это говорит о том, что сократились объемы выплат работникам.

"В период пандемии многие организации вынуждены были приостановить свою деятельность, что повлекло за собой сокращение объема работы и количество рабочих дней сотрудников. Также сократился объем стимулирующих выплат, что отразилось на размере налоговой базы", — сообщили в пресс-службе ФНС.

Также на снижение поступлений за апрель также повлияло и то, что зарплаты за март выплачивались в конце месяца, а не в начале следующего, как это делается обычно.

"В марте 2020 года общие поступления этого налога составили 365 млрд рублей, что на 20% больше, чем в марте 2019 года, а в апреле 2020 — 287 млрд рублей, что на 19% меньше, чем в апреле 2019 года", — сообщает ФНС.

Данные ФНС и специалистов FinExpertiza различаются, так как ведомство учитывает весь подоходный налог, а аналитики — только налог, перечисленный с заработных плат.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что данная ситуация находится под контролем.

"Безответственные работодатели использовали режим самоизоляции как повод не платить зарплату сотрудникам, а во многих случаях — просто их уволить", — заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе своего выступления в Совете Федерации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ЛДПР предлагает освободить от уплаты НДФЛ малоимущих.