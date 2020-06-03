Эксперт: требования Роспотребнадзора к салонам красоты избыточны

Российские регионы постепенно снимают ограничения. Все больше предприятий малого и среднего бизнеса возвращаются к работе.

Точнее могли бы вернуться, но не у всех есть деньги, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора. Как быть в этой ситуации, "Правда.Ру" спросила у президента общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александра Калинина.

«"Опора России" сразу обратила внимание правительства, что требования Роспотребнадзора накладывают очень серьезные дополнительные издержки, особенно на малый бизнес. С такими большими издержками многие подумают, открываться ли до того, как будет либо создана вакцина, либо когда будет второй или третий период безопасности в стране. Мы были услышаны. Правительство планирует внести средства в национальный план по восстановлению экономики, компенсацию затрат для малого бизнеса. Там двадцать миллиардов рублей, если не ошибаюсь. По пять тысяч на предприятие, но этого недостаточно. Кроме того, требования Роспотребнадзора избыточны, они для бизнеса крайне обременительны и неадекватны экономически», — подчеркнул эксперт.

Он привел пример: для возобновления работы небольшого магазина с соблюдением всех рекомендаций санитарных врачей нужно вложить около 200 тысяч рублей, а для открытия небольшой гостиницы — несколько миллионов рублей. Некоторым, по мнению Калинина, нет смысла открываться сейчас вообще — авиакомпаниям, кинотеатрам, театрам, ресторанам — так как затраты будут гораздо выше, чем ожидаемая выручка.

По словам эксперта, прежде чем выпускать новые рекомендации и требования, Роспотребнадзору стоит обсудить это с бизнес-сообществом, чтобы понять, насколько вообще реально воплощение в жизнь этих требований. Другой вариант — государство должно компенсировать бизнесу затраты на выполнение этих правил.