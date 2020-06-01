Перечень пострадавших от коронавируса сфер расширят в России

Два новых пункта появятся в перечне сфер экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. В него войдут пассажирские перевозки железнодорожным и водным транспортом.

Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

"Правительству Российской Федерации: включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), следующие виды экономической деятельности: деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта", — сообщается на сайте Кремля.

Исполнить поручение необходимо до 10 июня.

Ранее сообщалось, что, возможно, в этот перечень включат ювелирную отрасль. Такую просьбу на совещании с президентом озвучил губернатор Костромской области Сергей Ситников. По его словам, производство ювелирных украшений для региона является системообразующим.

"Правда.Ру" уже сообщала, что по решению премьер-министра России Михаила Мишустина в список наиболее пострадавших от коронавируса сфер включены средства массовой информации и издатели.