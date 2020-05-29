Издатели газет, периодических изданий, книг, журналов, информационные агентства, сетевые издания, радиостанции и телекомпании могут рассчитывать на поддержку государства в кризис. СМИ добавили в перечень сфер, которые наиболее пострадали от коронавируса.
Такое решение приняли в правительстве России.
"Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем", — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Как и другой бизнес, признанный пострадавшим от кризиса, СМИ могут получить отсрочку по уплате налогов на шесть месяцев, отсрочку по уплате аренды, беспроцентный кредит на выплату зарплаты, льготные кредиты под 2% годовых, отсрочку по уплате страховых взносов, реструктуризацию выплат и другие.
Также Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Это дает возможность постепенно снимать введенные ограничения.
На поддержку регионов в России выделили 100 миллиардов рублей. Деньги получат 56 регионов. Это те субъекты федерации, которые понесли наибольшие потери из-за кризиса.
Согласно отчету Банка России, россияне уже четвертый месяц продолжают выводить валюту с депозитных счетов. За апрель жители России забрали уже $1,1 млрд.
С начала 2020 года россияне сняли со счетов $8,3 миллиарда. Это практически вся валюта, которая накопилась за прошлый год.
На 1 мая текущего года объем вкладов физических лиц в российских банках в иностранной валюте составлял $88,2, что на 1,2% меньше, чем на 1 апреля.
"Основные причины выведения валюты с депозитов — это их низкая доходность, а также слухи об изъятии вкладов и сокращение предложения", — сообщил глава Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России. Из число достигло 103. Стоит отметить, что увеличилось не только число богатых людей, выросло и их состояние — с $392 млрд до $454 млрд.
Спортивный журналист Василий Уткин высказал своё отношения по поводу принадлежности Крыма. Он дал интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.
Уткин отметил, что ему непонятно, почему украинцы испытывают интерес к российской политике больше, чем он сам.
"Я испытываю чувство неловкости в таких разговорах, потому что у меня возникают другие вопросы. Например, почему украинцы испытывают такой жгучий интерес к российской политике? Часто больше, чем я.
Чей Крым? Крымчан. Попробуйте возразить", — сказал Уткин.
В мае ожидается рост запросов по ипотеке. Он будет выше, чем в апреле.
Такой прогноз сделали в банке ВТБ.
"В мае ипотечный рынок показывает рост — мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%", — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
27 мая 2020 года состоялось первое после снятия коронавирусных ограничений заседание Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Евродепутаты рассмотрели петицию, присланную им группой российских правозащитников, юристов, экспертов и оппозиционеров, суть которой – просьба провести правовую экспертизу поправок в Конституцию РФ.
Об этом в Facebook сообщил Юрий Джибладзе, координатор обращения.
Как следует из сообщения, ПАСЕ решила направить поправки в российскую Конституцию на срочную экспертизу в комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия Совета Европы).
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Российское посольство в США в канун 190-летия подписания американским президентом Эндрю Джексоном закона о выселении индейцев напомнило действующим властям Соединенных Штатов об этом знаменательном факте их истории.
А заодно указало на недопустимость — с моральной точки зрения — поучать другие страны, выставляя себя эталоном демократии.
Соответствующая публикация появилась на странице российской дипмиссии:
Для справки:
Закон о выселении индейцев вступил в силу 28 мая 1830 года.
Первоначальный смысл его в том, что индейцы — коренные жители материка должны добровольно покинуть свои земли в обмен на другие территории. По факту же их принудительно депортировали.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.