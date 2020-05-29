СМИ признаны пострадавшими от коронавируса

Издатели газет, периодических изданий, книг, журналов, информационные агентства, сетевые издания, радиостанции и телекомпании могут рассчитывать на поддержку государства в кризис. СМИ добавили в перечень сфер, которые наиболее пострадали от коронавируса.

Такое решение приняли в правительстве России.

"Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем", — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как и другой бизнес, признанный пострадавшим от кризиса, СМИ могут получить отсрочку по уплате налогов на шесть месяцев, отсрочку по уплате аренды, беспроцентный кредит на выплату зарплаты, льготные кредиты под 2% годовых, отсрочку по уплате страховых взносов, реструктуризацию выплат и другие.

Также Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Это дает возможность постепенно снимать введенные ограничения.

На поддержку регионов в России выделили 100 миллиардов рублей. Деньги получат 56 регионов. Это те субъекты федерации, которые понесли наибольшие потери из-за кризиса.