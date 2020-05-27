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Источник Правда.Ру

Forbes: пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России

Экономика

За период пандемии коронавируса в России выросло количество долларовых миллиардеров: теперь их 103.

Но это не все. Увеличилось не только число богатых людей, выросло и их "совокупное состояние" — с $392 млрд до $454 млрд.

Таковы данные счетчика Forbes Real Time, считающего чужие деньги в режиме реального времени.

Forbes сообщает

Состояние 5 самых богатых россиян за 2 месяца "приросло" $22,6 млрд.

  • Лучше всех ситуацию использовал Владимир Потанин, основной владелец "Норильского никеля" - занимая первую строчку в российской части рейтинга Forbes, он разбогател на $6,4 млрд. Теперь его состояние оценивается в $26,1 млрд.
  • Второе место - у главы "Новатэка" Леонида Михельсона: с $17,1 млрд до $22,5 млрд.
  • Третье - у Владимира Лисина, председателя совета директоров и основного акционера группы НЛМК: заработал он почти на $3 млрд.
  • Четвертым стал Алексей Мордашов, основной акционер "Силовых машин":   состояние его выросло с $16,8 млрд до $19,1 млрд.
  • Замыкает пятерку лидеров Вагит Алекперов, глава "Лукойла": с $15,2 млрд до $20,8 млрд.

Как идут дела у остальных 200 фигурантов списка Forbеs-Россия, можно посмотреть здесь.

 

forbes

Стало известно, зачем Собчак предложили долю в крабовом бизнесе

Экономика

Известная телеведущая Ксения Собчак должна была сыграть роль "медийного ресурса", чтобы донести до общественности и чиновников, что крабовый бизнес является "законопослушным".

Об этом рассказал предприниматель Олег Кан, которого называют "крабовым королем".

"Она могла бы помочь как медийный ресурс: как эпатажная журналистка с известным именем могла бы доносить до чиновников, что это прозрачный и законопослушный бизнес", — пояснил бизнесмен.

олег кан ксения собчак крабовый бизнес

Экономист объяснил, зачем банки ввозят доллары в Россию

Экономика

Ранее СМИ сообщили, что российские банки уже ввезли в страну рекордное количество долларов на фоне кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Зачем финансовые организации продолжают ввозить в страну валюту объяснил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

"Люди сняли эти деньги, чтобы положить под подушку. Это очевидно. Люди понимают, что сейчас есть проблемы в экономике и, скорее всего, к концу года рубль опустится. Это стандартная реакция российского гражданина на экономические проблемы", — пояснил эксперт.

банки валюта доллар депозит виталий калугин

Орнитологи поражены: кукушка мигрировала на 12 тысяч километров

Наука » Экология » Природа

Орнитологи Монголии сообщают, что ими зафиксирована одна из самых длинных миграций перелетной птицы.

Используя спутниковую метку, ученые наблюдали за кукушкой, которая уже пролетела более 7500 миль (12 000 км - прим.ред) от Южной Африки до своего места размножения в Монголии.

кукушка орнитологи миграция перелетных птиц

Голосовать по поправкам дистанционно или нет,будут решать регионы

Общество

ЦИК сообщил,что готов принимать заявки от регионов на проведение голосования по поправкам в Конституцию в дистанционном формате.

цик элла памфилова дистанционного голосование голосование по поправкам в конституцию

Эксперт: Новая льгота не улучшит положение пенсионеров

Экономика

Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие. Согласно данным Росстата, средний размер пенсий в России в первом квартале 2020 года составил 14 924 рублей. Следовательно, у большинства российских пенсионеров пенсия ниже МРОТ. О том, в чем заключается новая льгота, рассказал заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

льгота пенсии пенсионеры андрей колганов
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