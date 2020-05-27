За период пандемии коронавируса в России выросло количество долларовых миллиардеров: теперь их 103.
Но это не все. Увеличилось не только число богатых людей, выросло и их "совокупное состояние" — с $392 млрд до $454 млрд.
Таковы данные счетчика Forbes Real Time, считающего чужие деньги в режиме реального времени.
Состояние 5 самых богатых россиян за 2 месяца "приросло" $22,6 млрд.
Как идут дела у остальных 200 фигурантов списка Forbеs-Россия, можно посмотреть здесь.
Известная телеведущая Ксения Собчак должна была сыграть роль "медийного ресурса", чтобы донести до общественности и чиновников, что крабовый бизнес является "законопослушным".
Об этом рассказал предприниматель Олег Кан, которого называют "крабовым королем".
"Она могла бы помочь как медийный ресурс: как эпатажная журналистка с известным именем могла бы доносить до чиновников, что это прозрачный и законопослушный бизнес", — пояснил бизнесмен.
Ранее СМИ сообщили, что российские банки уже ввезли в страну рекордное количество долларов на фоне кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
Зачем финансовые организации продолжают ввозить в страну валюту объяснил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.
"Люди сняли эти деньги, чтобы положить под подушку. Это очевидно. Люди понимают, что сейчас есть проблемы в экономике и, скорее всего, к концу года рубль опустится. Это стандартная реакция российского гражданина на экономические проблемы", — пояснил эксперт.
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