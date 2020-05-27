Forbes: пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России

За период пандемии коронавируса в России выросло количество долларовых миллиардеров: теперь их 103.

Но это не все. Увеличилось не только число богатых людей, выросло и их "совокупное состояние" — с $392 млрд до $454 млрд.

Таковы данные счетчика Forbes Real Time, считающего чужие деньги в режиме реального времени.

Forbes сообщает

Состояние 5 самых богатых россиян за 2 месяца "приросло" $22,6 млрд.

Лучше всех ситуацию использовал Владимир Потанин, основной владелец "Норильского никеля" - занимая первую строчку в российской части рейтинга Forbes, он разбогател на $6,4 млрд. Теперь его состояние оценивается в $26,1 млрд.

Второе место - у главы "Новатэка" Леонида Михельсона: с $17,1 млрд до $22,5 млрд.

Третье - у Владимира Лисина, председателя совета директоров и основного акционера группы НЛМК: заработал он почти на $3 млрд.

Четвертым стал Алексей Мордашов, основной акционер "Силовых машин": состояние его выросло с $16,8 млрд до $19,1 млрд.

Замыкает пятерку лидеров Вагит Алекперов, глава "Лукойла": с $15,2 млрд до $20,8 млрд.

Как идут дела у остальных 200 фигурантов списка Forbеs-Россия, можно посмотреть здесь.