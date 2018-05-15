Китай не испугался санкций США против России

Пекин будет поддерживать инвестиционное сотрудничество с Россией. Об этом российским журналистам заявил замдиректора департамента Центральной Азии и Восточной Европы министерства коммерции Китая Лю Сюэсун. Он также подчеркнул, что китайских инвесторов не отпугнут антироссийские санкции Вашингтона.



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"В течение долгих лет США неоднократно односторонне вводили санкции против других государств. Китайская сторона выступает твердо против этого. Сейчас очень успешно развиваются отношения между Россией и Китаем, на сотрудничество в сфере торговли и инвестиций не повлияет внешняя среда. За последние годы быстрыми темпами развивается сотрудничество в сфере инвестиций, меняется их форма", — заявил Лю Сюэсун.

Кроме того, по словам спикера, министерство коммерции Китая продолжит поддерживать инвестирование предприятий в России.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в начале апреля США расширило санкции против России. Таким образом, в санкционный список попали, в частности, бизнесмен Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, председатель правления ВТБ Андрей Костин и президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко.

Кроме того, в списке 12 российских компаний, в том числе "Рособоронэкспорт" (который, правда, и до этого был под санкциями США) и компании, принадлежащие Олегу Дерипаске.

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