Эксперт: может ли fashion-ритейл полностью перейти в "онлайн"

Ранее эксперты Fashion Consulting Group заявили о том, что в Москве после снятия режима самоизоляции могут не открыться до 50% ранее работавших магазинов одежды. По оценкам компании, fashion-ритейл вскоре может начать плавно уходить от оффлайн-торговли, развивая собственные интернет-магазины.

"Правда.Ру" спросила президента Союза предпринимателей и арендаторов России Андрея Бунича о том, насколько реален переход fashion-индустрии в виртуальное пространство.

"В принципе, все возможно. Любая дурь возможна. Понятно, что если заставить людей сидеть по домам, то они не смогут выбирать себе одежду. Дальше можно вообще принудительно заставить их носить какую-то особую одежду, допустим, для защиты от вируса. Проблема отпадет сама собой. Поэтому фэшн-индустрия может закончить свое существование. В принципе, нельзя сказать, как далеко заведет нас "борьба с вирусами". Возьмем в кавычки. А реальное разрешение экономики, конечно, происходит и на перспективу. На самом деле грустно. Я согласен. Я сам такой же прогноз вчера делал кому-то и тоже сказал, что 50% уже точно сокращение, вне всякого сомнения. И, безусловно, это абсолютно не конкурентная ситуация, не вызванная никакими экономическими процессами. Это просто получается, что силы уничтожаются, какие-то сегменты. Это же не просто сегмент торговли. Соответственно, он повлияет на поведение потребителей дальше. Действительно, есть тенденция расширения онлайн-покупок. Хотя я очень сомневаюсь, что все-таки фэшн-индустрия может в полной мере перейти в онлайн. Это само по себе довольно смешно. Понятно, что сейчас есть такие проекты. И на Западе есть. Одежду заказывают и покупают специальные компании. Но все-таки это как дополнение, наверное, может работать для каких-то людей, которых это устраивает. Но подавляющее большинство, естественно, хочет примерить одежду, выбрать ее".

— Померить, сравнить?

"Конечно. Поэтому это можно сделать, только находясь в магазине. Поэтому непонятно, каким образом. Для этого сегмента онлайн мало реален, на мой взгляд. Потому что понятно, что какие-то стандартные товары, можно полностью допустить, кто-то будет их покупать онлайн. Понятно, если тебе нужна зубная паста, предположим, или какой-нибудь предмет, можно четко очертить конкретно, что это такое. Понятно, что проще в онлайн. Не надо для этого специально куда-то ходить. Курьер это все может доставить. Поэтому стандартные товары, безусловно, конкурируют. И в каком-то смысле может быть стандартизировано. И готовая еда, и даже на заказ — все это развивается семимильными шагами. Поэтому покупки в онлайн-магазинах уже и раньше развивались. Сейчас они, конечно, увеличатся. Понятно, что такой сегмент как мода наименее подвержен этому. Просто другое дело, что, может быть, половина магазинов… Надо учитывать не только вирус, но еще и вызванный вообще в целом мировой экономике кризис. И в мировой экономике, и кризис отдельно в российской из-за падения цен на нефть. И еще идиотизм с вирусом, который добавляет и в какой-то степени прикрывает эти все экономические проблемы. Поэтому даже если будет побежден завтра этот вирус, хотя в это верится слабо, поскольку он может приобрести, наоборот, вялотекущее существование в нашей жизни. Я боюсь как раз вот этого, что это может пожизненно преследовать".

— Поздно бояться, мы уже попали.

"Весь мир попал, я чувствую. Но если даже представить, что все прекратилось, все равно экономический кризис никуда не делся. Более того, он еще не развился в полном объеме. Исходя из этого, даже если половина закроется — никто ничего не заметит, потому что ходить туда будет особо некому. Оставшаяся половина в этом смысле удовлетворит спрос, который, наверное, будет предъявлен в ближайшее время. Это вполне может быть. Спрос действительно будет настолько маленький, у людей просто денег не останется после всех этих пертурбаций. Соответственно, сожмется этот сегмент. Все-таки мода — это не предмет первой необходимости, так сказать, перетопчется. Еще тут момент такой, что для спроса не видно никакого восстановления. Плюс еще политика властей. Сейчас еще пойдет вал рейдерства. Все процессы еще вызывают нехорошие силы. Понятно, что сейчас хаос, поэтому начнется захват помещений. Торговые центры уже просто пойдут под снос, как уже говорит главный архитектор Москвы. Поэтому надо предполагать, что это может приобрести довольно жестокие формы. Действительно может кому-то выгодно разгромить все торговые центры в Москве. Вчера главный архитектор Москвы сказал, что у них план порушить все торговые центры".

— Куда же девочки пойдут по выходным?

"Я серьезно говорю. Он на какой-то конференции выступал. У них уже есть планы по дальнейшей застройке этих мест. Я тут могу сказать, что, конечно, некоторые торговые центры избыточными и были. Мы знаем, что многие стояли пустые, построены были нерационально, рентабельности никакой не было. Но это не значит, что целиком и полностью устранить эту торговую форму. Была форма проведения времени людьми. Там же индустрия развлечений была: кинотеатры, кафе. Очевидно, вот эта форма проведения времени не нравится. Ее надо устранить. Нехорошо, что люди будут ходить по кафе, по кинотеатрам, смотреть на прилавки магазинов. Все это они намерены снести, как снесли в свое время малый и средний бизнес, когда ночь длинных ковшей была. Это еще накладывается на это. Будут крушить еще. Да и негде будет особо и торговать. Магазины, конечно, останутся. Но люди отвыкнут. Матрица потребления задается тоже определенным образом жизни. Зачем женщине красиво одеваться, если она все равно не сможет выйти из дома. Правильно?"

— В этом с вами нельзя не согласиться.