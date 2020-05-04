Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

Крупные банки зафиксировали резкий рост спроса на цифровые банковские карты. Как пишет РБК, во время самоизоляции россияне начали оформлять на 70% больше таких карт. Помимо этого, некоторые банки, никогда не выпускавшие цифровые карты, начали их эмиссию.

Цифровые банковские карты выпускаются онлайн и работают без "пластика". Для того чтобы расплачиваться такой картой, необходимо подключить её к приложению для совершения бесконтактных платежей — например, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или Mir Pay. По своему функционалу цифровые банковские карты практически не отличаются от своих пластиковых аналогов.

Выпуск цифровых карт выгоднее для банков, чем "пластик"

Выпуск digital-карт обходится банку значительно выгоднее. Для того чтобы выпустить один "пластик", банк тратит от 30 до 100 рублей в зависимости от дизайна и материалов. Если к этому прибавить работу персонала, задействованного в выпуске карты, итоговая стоимость может достигать 500 рублей. Банки отмечают, что издержки на выпуск цифровой карты меньше на 70%.