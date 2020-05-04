Крупные банки зафиксировали резкий рост спроса на цифровые банковские карты. Как пишет РБК, во время самоизоляции россияне начали оформлять на 70% больше таких карт. Помимо этого, некоторые банки, никогда не выпускавшие цифровые карты, начали их эмиссию.
Цифровые банковские карты выпускаются онлайн и работают без "пластика". Для того чтобы расплачиваться такой картой, необходимо подключить её к приложению для совершения бесконтактных платежей — например, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или Mir Pay. По своему функционалу цифровые банковские карты практически не отличаются от своих пластиковых аналогов.
Выпуск digital-карт обходится банку значительно выгоднее. Для того чтобы выпустить один "пластик", банк тратит от 30 до 100 рублей в зависимости от дизайна и материалов. Если к этому прибавить работу персонала, задействованного в выпуске карты, итоговая стоимость может достигать 500 рублей. Банки отмечают, что издержки на выпуск цифровой карты меньше на 70%.
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