Утром 30 апреля курс рубля по отношению к доллару и евро резко пошёл вверх. На открытии торгов Московской биржи доллар стоил 72,84 рубля, а евро — 79,33 рубля. В течение торгов падение иностранных валют ускорилось. К 11:00 по Москве доллар подешевел до 72,70 рубля, потеряв 30 копеек. Курс евро достиг 79,07 рубля, что на 32 копейки дешевле вчерашнего.
Резкому росту рубля поспособствовали оптимистичные новости с нефтяных рынков. Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне за последние часы поднялась на 6% и достигла $25,84 за баррель. Фьючерсы американской WTI подорожали на 11% и достигли отметки в $16,85 за баррель.
Аналитики предполагают, что повышением цен рынок реагирует на вступающее в силу с 1 мая соглашение ОПЕК+. Оно предусматривает сокращение добычи нефти в ближайшие два месяца почти на 10 миллионов баррелей в сутки. Однако даже при текущем подорожании стоимость нефти по-прежнему остаётся достаточно низкой по сравнению с более ранними прогнозами. Из-за этого в 2020 году российский бюджет понесёт значительные потери.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.