Рубль укрепляет свои позиции в преддверии праздников

Утром 30 апреля курс рубля по отношению к доллару и евро резко пошёл вверх. На открытии торгов Московской биржи доллар стоил 72,84 рубля, а евро — 79,33 рубля. В течение торгов падение иностранных валют ускорилось. К 11:00 по Москве доллар подешевел до 72,70 рубля, потеряв 30 копеек. Курс евро достиг 79,07 рубля, что на 32 копейки дешевле вчерашнего.

Рубль вырос на фоне подорожания нефти

Резкому росту рубля поспособствовали оптимистичные новости с нефтяных рынков. Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне за последние часы поднялась на 6% и достигла $25,84 за баррель. Фьючерсы американской WTI подорожали на 11% и достигли отметки в $16,85 за баррель.

Почему выросли цены на нефть?

Аналитики предполагают, что повышением цен рынок реагирует на вступающее в силу с 1 мая соглашение ОПЕК+. Оно предусматривает сокращение добычи нефти в ближайшие два месяца почти на 10 миллионов баррелей в сутки. Однако даже при текущем подорожании стоимость нефти по-прежнему остаётся достаточно низкой по сравнению с более ранними прогнозами. Из-за этого в 2020 году российский бюджет понесёт значительные потери.