По итогам текущего года ВВП России может снизиться на 5,5%. Такой прогноз сделало международное рейтинговое агентство Moody's.
По расчетам агентства, в 2021 году внутренний валовой продукт РФ может снизиться на 2,2%.
Эксперты агентства утверждают, что во многих странах снизились прогнозы по ВВП из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом нового типа.
"Экономические издержки кризиса коронавируса на фоне почти полной остановки мировой экономики быстро накапливаются. Теперь мы ожидаем, что экономики стран G20 сократятся на 5,8% в 2020 году. Даже при постепенном восстановлении мы ожидаем, что реальный ВВП в 2021 году в большинстве стран с развитой экономикой будет ниже докоронавирусного уровня", — сказано в сообщении Moody's.
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