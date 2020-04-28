ВВП России может упасть на 5,5% в 2020 году

По итогам текущего года ВВП России может снизиться на 5,5%. Такой прогноз сделало международное рейтинговое агентство Moody's.

По расчетам агентства, в 2021 году внутренний валовой продукт РФ может снизиться на 2,2%.

Эксперты агентства утверждают, что во многих странах снизились прогнозы по ВВП из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом нового типа.