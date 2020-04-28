Пандемия коронавируса и кризис нефтедобывающей отрасли существенно отразились на котировках валют. Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова назвала валюту, которая смогла сохранить устойчивость в этой непростой ситуации.
"Так, с начала года рубль ослаб к доллару США на 20% к настоящему времени, казахстанский тенге — на 13%, юань — на 1,7% (здесь курс контролирует Народный банк, но всё-таки), аргентинское песо — на 12%. Валюты высокоразвитых экономик мира тоже очень зримо потеряли в своей стоимости. Более-менее не изменила свои позиции к американской валюте, пожалуй, только японская йена, которая является признанным защитным активом", — сообщила аналитик.
По её мнению, йена смогла сохранить свои позиции, несмотря на внешние условия.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.