Пандемия коронавируса и кризис нефтедобывающей отрасли существенно отразились на котировках валют. Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова назвала валюту, которая смогла сохранить устойчивость в этой непростой ситуации.

"Так, с начала года рубль ослаб к доллару США на 20% к настоящему времени, казахстанский тенге — на 13%, юань — на 1,7% (здесь курс контролирует Народный банк, но всё-таки), аргентинское песо — на 12%. Валюты высокоразвитых экономик мира тоже очень зримо потеряли в своей стоимости. Более-менее не изменила свои позиции к американской валюте, пожалуй, только японская йена, которая является признанным защитным активом", — сообщила аналитик.