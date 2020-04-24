Путин одобрил льготный лизинг для каршеринговых компаний

Купить автомобили в лизинг на льготных условиях смогут каршеринговые компании. Меры поддержки для них согласовал Владимир Путин.

По решению президента, на поддержку каршеринга в России выделят 2,5 миллиарда рублей.

"Чтобы такие компании могли не только пройти сегодняшний непростой период, но и расширить, обновить свой автопарк, повысить доступность услуг для граждан в регионах, предлагаю для них предусмотреть льготные лизинговые механизмы и выделить на эти цели 2,5 млрд рублей", — заявил глава государства на совещании по поддержке автопрома в условиях пандемии.

Увеличится господдержка льготного автолизинга для малого и среднего бизнеса

Программу дополнят 6 миллиардов рублей. Речь идет о покупке автомобильной техники, грузовых автомобилей, коммерческого транспорта.

Напомним, что каршеринг наиболее развит в крупных городах. Из-за эпидемии коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге работу каршеринговых компаний временно запретили.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России будут поддержаны программы автокредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль". На это будет направлено 7 миллиардов рублей.