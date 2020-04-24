Путин призвал поддержать спрос на покупку автомобилей

На программу льготного автокредитования выделят 7 миллиардов рублей. Таким образом в России поддержат спрос населения на автомобили.

Решение озвучил Владимир Путин на совещании по поддержке автопрома в условиях пандемии.

"Нужно поддержать массовый потребительский спрос на продукцию автопрома. Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан", — заявил президент России.

Речь идет о таких программах как "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль".

Также в России необходимо ввести систему дистанционной продажи машин. Для этого требуется снять административные барьеры. Решить этот вопрос президент поручил правительству совместно с представителями автомобильной промышленности.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России выросли цены на автомобили. За первый квартал стоимость машин увеличилась на 2-5%. Причиной стала нестабильная ситуация на валютном рынке, инфляция и повышение ставки сбора за утилизацию.