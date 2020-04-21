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Источник Правда.Ру

Почему нельзя взять и раздать населению деньги, рассказал Герман Греф

Экономика

Условия жизни, в которых все мы невольно оказались из-за пандемии коронавируса, диктуют новые правила - непонятные, а местами откровенно пугающие. На этом фоне возникает масса "требований" и "пожеланий" к правительству, которые можно условно объединить лозунгом: "раздайте всем денег!". Почему этого сделано не будет, рассказал в большом интервью Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка.

Отвечая на вопрос,почему государство до сих пор не последовало примеру некоторых стран и не начало раздавать наличные населению, чтобы облегчить людям свалившийся на их головы кризис, Греф вспомнил старый анекдот:

"... назовите три причины, почему следует отступить. Причина первая: у нас нет снарядов. Так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов. Если Соединенные Штаты Америки могут себе позволить совершенно спокойно в короткие сроки эмитировать $3 триллиона долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения". 

При этом - банкир особо это подчеркнул - государство может потратить на помощь тем, кто в ней реально нуждается здесь и сейчас, до 10% ВВП. И программы соответствующие разработаны и запущены.

 

 

Темы кризис сбербанк герман греф меры поддержки раздача денег населению
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