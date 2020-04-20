В Росрыболовстве не увидели предпосылок для роста цен на рыбу

Предпосылок роста цен на рыбную продукцию в России, как и снижения спроса, в Росрыболовстве не видят. При этом не исключается рост цен на товары, которые завозятся из-за рубежа. Это связано с колебаниями курса рубля.

"Мы добываем достаточный объем, и импорт составляет всего лишь чуть более 10%. Сейчас, согласно нашим данным, по сравнению с прошлым годом цена находится в том же ценовом диапазоне", — заявил глава ведомства Илья Шестаков в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, с начала года в России увеличился объем вылова рыбы на 6%. Это на 100 тыс. тонн больше.

Сейчас, по данным Шестакова, идет подготовка к активному вылову лосося на Дальнем Востоке. Все работники Росрыболовства пройдут двухнедельный карантин перед началом работы, отметил глава ведомства.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что оптовые цены на лимоны в России выросли более чем в два раза. Максимум достигает 430 рублей за кг, минимум — 220. В Руспродсоюзе ситуацию объяснили снижением поставок из Турции, а также возросшим спросом на продукт среди россиян в условиях распространения коронавируса.