Перечень наиболее пострадавших от коронавируса сфер бизнеса расширили в России. К ним, в частности, добавили торговлю непродовольственными товарами.
Такое решение принял Владимир Путин.
«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям к дополнительно уже принятым мерам поддержки добавить прямую безвозмездную финансовую помощь от государства. Эти деньги им нужны на решение текущих неотложных задач - выплату зарплаты, сохранение доходов их сотрудников», - отметил президент России.
Бизнес получит деньги на выплаты зарплат в апреле и мае. На каждого сотрудника будет предусмотрена помощь от государства в размере минимального размера оплаты труда - 12 130 рублей. Сотрудников компаний, нуждающихся в поддержке, пересчитают по состоянию на 1 апреля. При этом работодатель должен показать, что ведет работу по сохранению занятости: по состоянию на 1 апреля в компании должно числиться не менее 90% обычного количества специалистов.
Путин подчеркнул, что обращение за мерой поддержки должно быть простым: дистанционным и без лишней бумажной волокиты. Прием заявок начнется 1 мая и продлится месяц. Первые выплаты бизнес получит 18 мая, эти средства направят на апрельские зарплаты сотрудникам. Второй транш помощи запланирован на июнь, чтобы можно было выплатить зарплаты за май.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.