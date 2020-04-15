Малому и среднему бизнесу России дадут деньги на зарплаты сотрудникам

Перечень наиболее пострадавших от коронавируса сфер бизнеса расширили в России. К ним, в частности, добавили торговлю непродовольственными товарами.

Такое решение принял Владимир Путин.

«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям к дополнительно уже принятым мерам поддержки добавить прямую безвозмездную финансовую помощь от государства. Эти деньги им нужны на решение текущих неотложных задач - выплату зарплаты, сохранение доходов их сотрудников», - отметил президент России.

Бизнес получит деньги на выплаты зарплат в апреле и мае. На каждого сотрудника будет предусмотрена помощь от государства в размере минимального размера оплаты труда - 12 130 рублей. Сотрудников компаний, нуждающихся в поддержке, пересчитают по состоянию на 1 апреля. При этом работодатель должен показать, что ведет работу по сохранению занятости: по состоянию на 1 апреля в компании должно числиться не менее 90% обычного количества специалистов.

Путин подчеркнул, что обращение за мерой поддержки должно быть простым: дистанционным и без лишней бумажной волокиты. Прием заявок начнется 1 мая и продлится месяц. Первые выплаты бизнес получит 18 мая, эти средства направят на апрельские зарплаты сотрудникам. Второй транш помощи запланирован на июнь, чтобы можно было выплатить зарплаты за май.