Заявление с просьбой рассмотреть возможность введения в стране продуктовых карточек поступило в правительство от руководителей организаций — производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей.
Как сообщает РБК, подписан документ председателем Национальной мясной ассоциации, президентом гильдии пекарей и кондитеров, директором Национального союза производителей молока, председателем президиума Ассоциации компаний розничной торговли, рядом крупных бизнесменов.
Аргументируют свою инициативу авторы документа тем, что в условиях пандемии эта мера позволит сохранить для населения "доступность продовольственных и иных товаров первой необходимости".
По оценке производителей и поставщиков продовольствия, на реализацию "карточной программы" из бюджета потребуется выделить 800 млрд руб (из расчета до конца текущего года), тогда
По словам авторов идеи, таким образом государство:
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