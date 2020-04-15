Бизнес предлагает ввести в России продуктовые карточки

Заявление с просьбой рассмотреть возможность введения в стране продуктовых карточек поступило в правительство от руководителей организаций — производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей.

Как сообщает РБК, подписан документ председателем Национальной мясной ассоциации, президентом гильдии пекарей и кондитеров, директором Национального союза производителей молока, председателем президиума Ассоциации компаний розничной торговли, рядом крупных бизнесменов.

Аргументируют свою инициативу авторы документа тем, что в условиях пандемии эта мера позволит сохранить для населения "доступность продовольственных и иных товаров первой необходимости".

Сколько это будет стоить

По оценке производителей и поставщиков продовольствия, на реализацию "карточной программы" из бюджета потребуется выделить 800 млрд руб (из расчета до конца текущего года), тогда

10 млн человек в стране ежемесячно смогут получать продуктовые карточки на сумму в 10 тыс. руб.

Зачем понадобились продуктовые карточки

По словам авторов идеи, таким образом государство: