Авиаперевозчики подсчитали потери в 2020 году

Международные авиалинии потеряют 314 млрд долларов дохода из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Таков прогноз Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Ранее организация заявляла о возможных потерях в 252 млрд.

В результате уровень дохода компаний сократится на 55% по сравнению с прошлым годом. Число пассажиров упадет на 48%.

Авиакомпании разных стран были вынуждены отменить большое количество международных и внутренних рейсов из-за распространения коронавируса. Например, мексиканские авиалинии затрачивают только 15% своего потенциала.

Ряд экспертов при этом не исключает, что вместе с падением спроса вырастут цены на авиаперелеты. Это в первую очередь коснется тех, кто не путешествует, а вынужден перемещаться по причине работы или семейным обстоятельствам.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российские авиаперевозчики получат компенсации. Власти окажут адресную поддержку самым пострадавшим в результате эпидемии коронавируса отраслям. Это касается, в частности:

автопрома;

авиакомпаний;

индустрии развлечений;

сферы туризма;