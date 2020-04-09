Стоматологии и кинотеатры метят в список наиболее пострадавших отраслей

Министерство экономического развития России предлагает правительству добавить в список отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, стоматологические клиники, а также предприятия, осуществляющие демонстрацию кинофильмов. Соответствующие заявления опубликованы на сайте ведомства.

В случае одобрения представители этих секторов смогут претендовать на первоочередную поддержку для преодоления кризиса. Обе области лишились доходов в связи с тем, что их деятельность была приостановлена.

"Всего на государственную поддержку смогут рассчитывать более 13,5 тыс. стоматологий, которые относятся к МСП и где работают в общей сложности 180 тыс. человек", — сообщается на сайте.

Сколько кинотеатров могут претендовать на финансовую помощь — на портале не указано.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что МВФ предсказал худший со времен Великой депрессии экономический кризис во всем мире. Пока что точного прогноза по ситуации в МВФ дать не могут, но уже сейчас очевидно, что мировая экономика уйдет "в минус". Согласно данным анализа специалистов, более чем в 170 странах ожидается отрицательный рост доходов на душу населения.