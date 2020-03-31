Цены на "черное золото" эталонных марок в процессе торгов 31 марта коррекционно увеличиваются после вчерашнего обвала.
По данным на 8:10 по Москве, майские фьючерсы на Brent выросли в цене на $0,12 к прошлому закрытию — до $22,88 за баррель, майские фьючерсы на WTI повысились на $0,98 и составили $21,07 за баррель, передает "Финмаркет".
Как напомнил старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос, "сегодня последний день действия нефтяной сделки в формате ОПЕК+".
"Накануне Саудовская Аравия вновь озвучила планы значительного наращивания объемов экспорта нефти в апреле и в мае. Но переговоры с покупателями на эту тему пока не завершены. При этом глобальный нефтяной рынок на протяжении двух-трех месяцев рискует столкнуться с большим дефицитом свободных хранилищ", — указывается в обзоре эксперта.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.