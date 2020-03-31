Нефть незначительно повысилась в цене

Цены на "черное золото" эталонных марок в процессе торгов 31 марта коррекционно увеличиваются после вчерашнего обвала.

По данным на 8:10 по Москве, майские фьючерсы на Brent выросли в цене на $0,12 к прошлому закрытию — до $22,88 за баррель, майские фьючерсы на WTI повысились на $0,98 и составили $21,07 за баррель, передает "Финмаркет".

Как напомнил старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос, "сегодня последний день действия нефтяной сделки в формате ОПЕК+".