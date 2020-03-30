Показатель безработицы в России в феврале сократился до 4,4% с 4,5% месяцем ранее. Таким образом был обновлен исторический минимум.
Такие данные сегодня, 30 марта, предоставили в пресс-службе Центробанка РФ.
В комментарии Банка России отмечается, что такой показатель сформировался "в условиях сокращения численности рабочей силы, что было вызвано, главным образом, долгосрочными демографическими тенденциями".
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.