Безработица в феврале в РФ обновила исторический минимум

Показатель безработицы в России в феврале сократился до 4,4% с 4,5% месяцем ранее. Таким образом был обновлен исторический минимум.

Такие данные сегодня, 30 марта, предоставили в пресс-службе Центробанка РФ.

Причины падения безработицы по мнению ЦБ РФ

В комментарии Банка России отмечается, что такой показатель сформировался "в условиях сокращения численности рабочей силы, что было вызвано, главным образом, долгосрочными демографическими тенденциями".