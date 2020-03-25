Путин дал поручение в два раза снизить ставку страховых взносов

В своем обращении к россиянам 25 марта Владимир Путин поручил снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для граждан, у которых заработная плата превышает уровень МРОТ.

"В текущей ситуации мы должны сделать все для поддержания граждан, которые работают на малых и средних предприятиях. Для того, чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю снизить размер страховых взносов с 30% до 15%. Пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую минимальный размер оплаты труда. Если зарплата находится на уровне МРОТ или даже ниже, то ставка не будет меняться", — заявил президент в обращении к народу.﻿

Кроме того, Владимир Путин отметил, что это не временная мера поддержки, а постоянная. Также он сообщил, что это станет стимулом для работодателей повышать заработную плату персоналу.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Путин отпустил россиян на длительные

выходные.