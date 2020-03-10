Котировки нефти начали расти после недавнего обвала в цене

Утром 10 марта цены на нефть начали коррекционно расти на фоне недавнего обвала. Стоимость черного золота уже повысилась на 7%, хотя ранее подешевела на 25%. Напомним, цены на нефть начали падать, поскольку страны-участники ОПЕК+ не договорились о новых ограничениях добычи нефти в апреле текущего года.

С 1 апреля страны смогут вести добычу нефти в любых объемах, что отразиться на фондовых рынках.

Еще одна причина, по которой цены на нефть падают, это сложная эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавируса нового типа.