Эксперты назвали причины отказа граждан России от работы

Эксперты назвали причины, по которым россияне отказываются от работы в ситуациях, когда компании готовы предоставить им рабочие места.

Указывается, что количество таких случаев достигает 30%. Причем чаще всего соискатели отказывались трудоустраиваться из-за невысокой заработной платы (26%), нечестности работодателя (23%) и неподходящих трудовых условий (22%).

Другие 13% респондентов сделали выбор в пользу другой вакансии, а 10% соискателей отказались от трудоустройства из-за большой удаленности рабочего места от дома. При этом "серые" доходы и неофициальное трудоустройство показались препятствием только для 3 и 2% опрошенных соответственно.