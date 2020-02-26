Ливан стал страной с больной экономикой

Ливан стал новым государством мира с больной экономикой. Суверенные рейтинги страны в течение нескольких дней два ведущих мировых агентства пересмотрели в сторону понижения.

Отмечается, что Moody's и S&P понизили суверенный рейтинг Ливана до значения ниже инвестиционного, также его называют "мусорным". Поводом выступил слишком большой государственный долг, сейчас он достигает 160% ВВП, и это стало рекордным показателем с 1990 года, когда в стране закончилась продолжавшаяся 15 лет гражданская война.

Кроме этого, эксперты выразили опасение за инвесторов, которые вложились в корпоративный долг компаний Ливана. В отчете S&P указывается, что ситуация почти достигла "виртуального дефолта".