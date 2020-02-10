Последствия эпидемии коронавируса для российской экономики могут быть чувствительными, но не в такими значительными, как для других стран. Такое мнение высказал научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

"Для ряда экономик воздействие коронавируса на фондовые рынки может стать опасным, — пояснил Колганов. — Но так как отечественная экономика в меньшей степени зависима от фондового рынка, чем многие другие (совокупный объем капитализации на фондовом рынке относительно невысок, а компании РФ получают с фондового рынка не так много средств), для нее это может быть чувствительным, но не в такой степени. Это может быть важно для инвесторов по той причине, что начинается распродажа акций. Их курс падает, и котировки акций закономерно падают вниз, что вызывает потери у инвесторов, оставшихся на рынке", — цитирует REGNUM слова эксперта.