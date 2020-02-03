Эпидемиологическая ситуация в Китае продолжает ухудшаться. На карантине находятся уже более 150 тысяч человек. Диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у 17 тысяч китайцев, а погибли от эпидемии уже 361 человек. 3 февраля китайские биржи открылись обвалом более чем на 8%.
Китайские власти утверждают, что эпидемия коронавируса "больно ударила" по экономике страны. Пекин пообещал выдавать кредиты на самых лучших условиях тем предприятиям, которые вносят вклад в борьбу с коронавирусом. Прежде всего это производители медицинских масок, объем производства которых увеличился в несколько десятков раз. На 3 февраля в Китае ежедневно производят более 20 миллионов медицинских масок.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.