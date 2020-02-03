Коронавирус "обвалил" китайские биржи

Эпидемиологическая ситуация в Китае продолжает ухудшаться. На карантине находятся уже более 150 тысяч человек. Диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у 17 тысяч китайцев, а погибли от эпидемии уже 361 человек. 3 февраля китайские биржи открылись обвалом более чем на 8%.

Китайские власти утверждают, что эпидемия коронавируса "больно ударила" по экономике страны. Пекин пообещал выдавать кредиты на самых лучших условиях тем предприятиям, которые вносят вклад в борьбу с коронавирусом. Прежде всего это производители медицинских масок, объем производства которых увеличился в несколько десятков раз. На 3 февраля в Китае ежедневно производят более 20 миллионов медицинских масок.