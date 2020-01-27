Число самозанятых на Среднем Урале достигло трех тысяч

В Свердловской области в качестве самозанятых к настоящему моменту зарегистрировалось уже примерно три тысячи жителей. Об этом журналистам рассказали в местном департаменте информационной политики.

По словам заместителя министра инвестиций области Евгения Копеляна, налоговиками было зарегистрировано уже примерно 3000 свердловчан с даты начала действия нового налогового режима. Чиновник полагает, что оформление в качестве самозанятого может выступить "стартом" для желающих испытать свои силы в бизнесе.

А ранее СМИ сообщали: в регионе ожидают, что в качестве самозанятых могут оформиться до 50 тысяч жителей Свердловской области. Представители власти и бизнеса отмечают, что регистрация, как и отказ от этого статуса, производятся в оперативные сроки.