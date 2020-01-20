На Украине насчитали более 11 млн пенсионеров

По данным на 1 января текущего года на Украине насчитывалось 11,3 миллиона пенсионеров.

Эта статистика сегодня, 20 января, была обнародована украинским Пенсионным фондом.

К сравнению, на 1 января 2019 года общая численность граждан пенсионного возраста на Украине, согласно официальным данным, равнялась 11,470 миллионам человек.

Каков размер средней пенсии у украинских пенсионеров?

Ведомство также сообщило, что средний размер пенсии на Украине в настоящее время — 3082,98 гривен (около 130 долларов).