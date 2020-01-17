Руководитель Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, который в процессе экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме сказал, что в ближайшем будущем курс рубля ожидает падение, прокомментировал свою позицию. Об этом журналистам рассказали в пресс-центре форума.
Ранее в медиа появилась информация, что Ведев дал прогноз по падению курса до 200 рублей за доллар.
Как отметил Ведев, информация не соответствует действительности. Он возмутился этим и заявил:
"Такого прогноза в выступлении не было и быть не могло".
Эксперт пояснил, что его слова о вероятном колебании курса российской нацвалюты были совершенно риторическим примером.
Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны, и стоит ли играть в лотереи с государством.