Предсказавший курс доллара в 200 рублей экономист дал комментарий

Руководитель Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, который в процессе экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме сказал, что в ближайшем будущем курс рубля ожидает падение, прокомментировал свою позицию. Об этом журналистам рассказали в пресс-центре форума.

Ранее в медиа появилась информация, что Ведев дал прогноз по падению курса до 200 рублей за доллар.

Данные не соответствуют действительности

Как отметил Ведев, информация не соответствует действительности. Он возмутился этим и заявил:

"Такого прогноза в выступлении не было и быть не могло".

Эксперт пояснил, что его слова о вероятном колебании курса российской нацвалюты были совершенно риторическим примером.