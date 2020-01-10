Банк Натальи Касперской лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию у "Нэклис-Банка" из Москвы, принадлежащего руководителю компании Infowatch Наталье Касперской. Соответствующий приказ выложили на интернет-портале регулятора.

"Отозвать с 10 января лицензию у «Нэклис-Банка»", — указывается в документе.

Согласно данным регулятора, банком были утрачены собственные средства по причине доформирования резервов по некоторым активам и проводились операции с признаками вывода активов.

Сама Касперская не планирует предпринимать какие-либо действия из-за отзыва лицензии у ее банка.