Банк России отозвал лицензию у "Нэклис-Банка" из Москвы, принадлежащего руководителю компании Infowatch Наталье Касперской. Соответствующий приказ выложили на интернет-портале регулятора.
"Отозвать с 10 января лицензию у «Нэклис-Банка»", — указывается в документе.
Согласно данным регулятора, банком были утрачены собственные средства по причине доформирования резервов по некоторым активам и проводились операции с признаками вывода активов.
Сама Касперская не планирует предпринимать какие-либо действия из-за отзыва лицензии у ее банка.
"Это был несчастный поход в банковскую сферу", — пояснила она изданию "Говорит Москва".
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.