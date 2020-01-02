В России значительно снизилась экспортная пошлина на нефть

Пошлина на экспорт нефти в России сократилась сразу на $13,3, или на 14,7% — до $77,2 за тонну с $90,5 за тонну, которые были в декабре прошлого года.

Помимо этого, как ранее сообщал Минфин РФ, пошлина на светлые нефтепродукты и масла уменьшилась до $23,1 с $27,1 за тонну, на темные — до $77,2 с $90,5 за тонну. При этом вывозную таможенную пошлину на товарный бензин уменьшили до $23,1 с $27,1 за тонну.