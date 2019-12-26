Бюджет города Иванова увеличился на 1,5 млрд рублей за год

Бюджет Иванова на будущий год и плановый период 2021–2022 года приняли депутаты Ивановской городской думы во втором чтении в ходе заседания 25 декабря.

Так, доходы бюджета города Иванова в следующем году превысят 7,6 млрд рублей, в 2021 году — примерно 6,5 млрд рублей, в 2022 году — около 6,4 млрд рублей. Расходы бюджета в следующем году составят примерно 7,9 млрд рублей, в 2021 году — свыше 6,8 млрд рублей, в 2022 году — примерно 6,8 млрд рублей. К примеру, бюджет Иванова на текущий год утвердили с доходами немногим меньше 6,1 млрд рублей и расходами в 6,4 млрд рублей.

На что пойдут деньги?

Отмечается, что дополнительные средства городского бюджета в следующем году направят на повышение зарплат поваров, монтаж камер видеонаблюдения на спортивной площадке в микрорайоне Московском, организацию мероприятий для подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, ремонт дворов и другие цели.