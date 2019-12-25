Советом директоров "Газпрома" была одобрена новая дивидендная политика. В компании пообещали направлять на дивидендные выплаты 50% скорректированной прибыли по МСФО, но только спустя 3 года. Планируется, что этот уровень будет достигнут поэтапно.
По результатам текущего года выплаты составят не меньше 30%, по итогам будущего года — не меньше 40%, по итогам 2021 года и в последующие годы — как минимум 50%.
"Новая дивидендная политика имеет целью обеспечение максимальной прозрачности механизма установления размера дивидендов и формирование условий для роста доходов акционеров при поддержании финансовой устойчивости компании на высоком уровне", — указывается в сообщении компании.
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