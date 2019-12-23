В ПФР рассказали об индексации выплат уволившимся пенсионерам

Пенсии работающих пенсионеров индексируются после их официального увольнения с 2016 года по установленной схеме. Об этом напомнил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

После того как пенсионер уходит с работы, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их стоимость (в будущем году она составит 93 рубля). После к полученному значению нужно будет добавить действующую фиксированную выплату, которая в 2020-ом составит 5686,25 рублей, озвучил порядок перерасчета Дроздов.

Также он добавил, что если после выхода на пенсию гражданин РФ решит продолжить работу, произведенную индексацию ему отменять не будут.

Пенсии за январь 2020 года выплатят досрочно

А ранее в ПФР сообщали, что выплата пенсий за январь предстоящего года будет осуществлена в конце декабря текущего года. Для получающих выплаты по почте выдача средств состоится 25 декабря, а на банковские счета - 27 декабря.