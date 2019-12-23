Пенсии работающих пенсионеров индексируются после их официального увольнения с 2016 года по установленной схеме. Об этом напомнил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
После того как пенсионер уходит с работы, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их стоимость (в будущем году она составит 93 рубля). После к полученному значению нужно будет добавить действующую фиксированную выплату, которая в 2020-ом составит 5686,25 рублей, озвучил порядок перерасчета Дроздов.
Также он добавил, что если после выхода на пенсию гражданин РФ решит продолжить работу, произведенную индексацию ему отменять не будут.
А ранее в ПФР сообщали, что выплата пенсий за январь предстоящего года будет осуществлена в конце декабря текущего года. Для получающих выплаты по почте выдача средств состоится 25 декабря, а на банковские счета - 27 декабря.
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