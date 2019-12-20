Россия теряет огромные деньги из-за грязного воздуха

Потери РФ из-за загрязненного воздуха достигают сотен миллиардов долларов. Такой вывод сделали эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), впервые изучившие воздействие загрязнения атмосферы на экономику.

Как сообщают "Ведомости", в целом по странмм мира такие экологические проблемы стоили 0,3 процента мирового ВВП. Еще 6% — это траты на меры социальной поддержки из-за этой проблемы.

Для РФ сумма ущерба от плохого воздуха в 2015-м году досстигла 447,6 миллиардов долларов, что составляет 12,5% ВВП. В относительных цифрахданный показатель лидирует, по абсолютному значению на первой строчке рейтинга оказался Китай с 1,6 триллиона, или 8,4% ВВП.

Кроме этого, в материалах доклада отмечается, что влияние чистоты атмосферы на экономику оказалось гораздо существеннее, чем думалось ранее. При этом в оценки не были включены выгоды от сокращения смертности.