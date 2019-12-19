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Источник Правда.Ру

ЕС продлил санкции против ряда секторов экономики России

Экономика

Европейский союз на официальном уровне продлил действие санкций по отношению к ряду секторов экономики РФ на полгода — до 31 июля будущего года. Об этом сегодня, 19 декабря, журналистам сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Этим решением Брюссель юридически оформил политическое решение по экономическим ограничениям, которое было принято 13 декабря в ходе саммита Европейского союза.

По результатам саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вместе с главой Франции Эммануэлем Макроном она сообщила участникам встречи об итогах переговоров "нормандской четверки" в Париже.

"Мы определили, что некоторый прогресс имеется, но его мало для снятия санкций", — сказала она.

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