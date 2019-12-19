Европейский союз на официальном уровне продлил действие санкций по отношению к ряду секторов экономики РФ на полгода — до 31 июля будущего года. Об этом сегодня, 19 декабря, журналистам сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
Этим решением Брюссель юридически оформил политическое решение по экономическим ограничениям, которое было принято 13 декабря в ходе саммита Европейского союза.
По результатам саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вместе с главой Франции Эммануэлем Макроном она сообщила участникам встречи об итогах переговоров "нормандской четверки" в Париже.
"Мы определили, что некоторый прогресс имеется, но его мало для снятия санкций", — сказала она.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.